"Посредники накручивают от 40 до 50% в городе": аким Алматы о ценах на продукты

Базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района рассказал о том, как планируется проводить работу по стабилизации и снижению цен на продукты в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это является самым главным вызовом для моей работы в этом году в связи с тем, что продовольственная инфляция почти добежала до 20%. Понятно, есть много факторов, связанных с геополитическими событиями, потому что город много очень импортирует.

И сейчас одна из задач - чтобы Алматинская область нас поддержала по ценам. И мы договариваемся напрямую со многими районами, связанными с овощами. Например, по рису мы договорились и с правительством, и с Кызылординской областью, чтобы могли доставить. Но объективные факторы есть - это удорожание ГСМ и так далее", — говорит аким.

По словам Досаева, со стороны города до конца года по социально значимым продуктам питания есть договоренность о поставке почти 85 тысяч тонн по фиксированным ценам.

"Деньги уже разместили. Договорились по зерну и подсолнечному маслу, а для решения вопроса по сахару, рису и гречке мы предусмотрели 6,4 млрд тенге. Сейчас правительство договаривается о единых ценах, и мы получим свою квоту. Мы цены стабилизируем. Но рост цен на продовольствие - это не только фактор для Казахстана, это во всем мире. Но город готов.

Мы в этом году выделили 15 млрд тенге. Если необходимо будет, город имеет возможность увеличить суммы на следующий год для субсидирования и поддержки наших производителей, чтобы они нам дали по хорошим ценам", — сообщил Досаев.

Чиновник отметил, что главной проблемой остаются посреднические схемы.

"Главными поставщиками остаются базары, и здесь у нас подготовлен комплекс мер, с января мы хотим "вырезать" посредников из цепочек. Посредники накручивают 40-50% только в городе, а за пределами, которые поступают, там еще больше. Поэтому, если мы немного цепочки снизим, то город увидит изменение цен по следующему году", — заключил градоначальник.

Ранее сообщилось, в каких регионах Казахстана цены растут сильнее всего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993519-posredniki-nakruchivayut-ot-40-do-50-v-gorode-akim-almaty-o-tsenah-na-produkty/