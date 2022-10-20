"Сложно, но мы будем терпеть": близнецы из Актау Касым и Жомарт рассказали о популярности

Близнецы Касым и Жомарт. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Астана

Близнецы из Актау Касым и Жомарт получили письмо от президента Казахстана и стали известны на всю страну после публикаций СМИ. По словам мальчиков, им "немного сложновато" из-за повышенного внимания, но они будут терпеть, передает телеканал "Астана".

"Подростковый возраст, они уже оценивают и чувствуют, что ответственность – это имя. Почему, потому что даже в классе, в школе некоторые называют их президентом. Я говорю: это не просто, это большая честь, и, как говорится, надо к этому стремиться и готовиться", – сказал отец близнецов Ерлан Мауленов.

Братья Амировы в будущем хотят стать дипломатами.

"Мы были очень рады, когда президент сказал, что мы его друзья. Наш президент сказал, чтобы мы учились хорошо и обещали, что мы будем дипломатами. Дипломаты помогают людям не ссориться с другими странами и помогают держать баланс между людьми", – поделились братья Касым и Жомарт.

Как признались близнецы, несмотря на повышенное внимание из-за имен с детства, после письма от президента его стало еще больше.

"Немного сложновато, но мы будем терпеть", – отметили они.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев написал письмо близнецам из Актау Касыму и Жомарту после того, как о мальчиках рассказали в СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993511-slozhno-no-my-budem-terpet-bliznetsy-iz-aktau-kasym-i-zhomart-rasskazali-o-populyarnosti/