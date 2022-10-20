"Саванна на Сырдарье": бухарских оленей сняли на видео близ Туркестана

Бухарские олени. Кадр из видео: instagram.com/tima_cycle

Фотограф и экотурист из Шымкента Тимур Байгулов снял на видео уникальные кадры бухарских оленей на воле близ Туркестана. Он разбил палатку у реки Сырдарья и не спал почти всю ночь, чтобы запечатлеть парнокопытных с помощью дрона, передает Otyrar.

"Африканская саванна на реке Сырдарья", – говорится в подписи к видео.

Для этого видео Тимур Байгулов проделал путь в 190 км от Шымкента в сторону Туркестана и разбил палатку у реки Сырдарья. Ему пришлось ждать всю ночь, чтобы заснять на рассвете бухарских оленей с помощью дрона.

"Вчера тоже ночевал тут. Они к реке приходят утром и вечером. Днем их увидеть нереально, они уходят в лес. У них очень острый слух, шорох слышат издалека, подобраться нереально.

Егерь мне рассказал, что эти олени разбрелись вплоть до Шардары. Но они находятся под защитой государства. Я снимал оленей не в вольере, а на воле", – рассказал Байгулов.

В Сырдарья-Туркестанском парке сообщили, что в закрытом вольере содержались 94 оленя, 89 из них уже выпустили на волю в дикую природу. Они мигрируют вдоль реки Сырдарьи и, как говорят люди, добрались до Шардары и Кызылординской области.

Напомним, в прошлом месяце манул попал на видео в национальном парке "Тарбагатай" на востоке Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993494-savanna-na-syrdare-buharskih-oleney-snyali-na-video-bliz-turkestana/