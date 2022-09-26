Редкий и скрытный зверь: манула сняли на видео на востоке Казахстана

Манул. Иллюстративное фото: pixabay.com

Манул попал на видео в национальном парке "Тарбагатай" на востоке Казахстана. Видеороликом поделилась Instagram-страница Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

В комитете отметили, что манул – довольно редкий и скрытный зверь. Он крайне неохотно покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.

В ведомстве также поделились интересными фактами о манулах. Например, на одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Именно поэтому они могут переносить холода до минус 50°С.

Отмечается, что с 1976 года в Казахстане запрещена охота на этих животных.

Напомним, ранее установленная в нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушка сняла редких архаров, которые пришли на водопой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989677-redkiy-i-skrytnyy-zver-manula-snyali-na-video-na-vostoke-kazahstana/