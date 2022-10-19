Снег прошел в горах Алматы (видео)
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Сегодня, 19 октября, в алматинских горах пошел снег - пользователи Сети делятся кадрами с этого явления. Ранее синоптики предупреждали о выпадении осадков.
Сегодня на Шымбулаке пошел снег.
"Ну здравствуй, зима. Мы тебя ждали!", "Тем временем в горах уже идет снег", - писали пользователи.
Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы осадков не ожидается, температура воздуха составит 12-14 градусов выше нуля.
Напомним, что ранее синоптики пообещали снежную зиму в ряде регионов РК. Специалисты предоставили консультативный прогноз погоды по территории Казахстана с ноября 2022 года по март 2023 года.
19 октября в Алматы прошел дождь. Скорость ветра, по данным синоптиков, в южной столице составила 3-8 метров в секунду.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993459-sneg-poshel-v-gorah-almaty-video/