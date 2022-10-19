Дождь и сильный ветер обещают синоптики в крупных городах Казахстана

Прохожие с зонтиками. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Дождливая среда ждет жителей крупных городов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента. Актуальный прогноз погоды на 19 октября опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня ожидается дождь, столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду.

В Астане, как и в Алматы, сегодня ожидается дождь, горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +8...+10 градусов.

Осадки прогнозируют сегодня и в Шымкенте - здесь также будет дождливо, столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Напомним, сегодня в ряде областей страны ожидаются туман и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993294-dozhd-i-silnyy-veter-obeschayut-sinoptiki-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/