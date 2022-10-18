Снежную зиму пообещали в ряде регионов Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по территории Казахстана с ноября 2022 года по март 2023 года. Он опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Отмечается, что ноябрь в Казахстане является первым месяцем в холодном полугодии - первый месяц сезона предзимья. В ноябре, по словам специалистов, температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы.

В западной половине РК ожидаются осадки меньше нормы, в восточной – около нормы.

В течение месяца прогнозируются колебание температуры воздуха, туманы и гололедные явления, на севере страны возможны метели.

Как предсказывают синоптики, в первой декаде ноября еще сохранится теплая погода, однако во второй и третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири.

В западных регионах страны температура воздуха постепенно будет понижаться ночью от +3...+10°С до -5...-17°С, днем от +12...+22°С до -2...-10°С. В конце месяца прогнозируется небольшое повышение;

в северных, центральных и восточных регионах РК в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-10°С до 0...+5°С, днем от 0...+5°С до +5...+15°С. Во второй и третьей декадах температура воздуха существенно понизится ночью до -15...-20°С, днем до -5...-12°С;

на юге, юго-востоке республики в первой декаде ожидается высокий фон дневных температур воздуха +12...+20°С. Затем прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10...-17°С, днем до -1...-8°С.

В декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается выше нормы на 1 градус.

По прогнозам, в пределах нормы температура прогнозируется в декабре в юго-западных, центральных и южных регионах РК, а в январе - на крайнем юге страны.

Как сообщили специалисты метеослужбы, на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется около нормы.

Больше нормы осадки ожидаются в декабре на севере республики, меньше нормы – на юго-западе страны, в январе больше нормы – на крайнем западе, в северо-восточной половине республики, юго-востоке РК.

Согласно приведенным данным в феврале-марте 2023 года на большей части страны температура воздуха прогнозируется около нормы, выше нормы на 1 градус – на западе республики.

В феврале в центре республики, на большей части Кызылординской, Абайской, на юге Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской, на крайнем севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается ниже нормы на 1 градус.

По прогнозу синоптиков, в марте ожидается ниже нормы на 1 градус в центре страны, на большей части Павлодарской, Абайской, на северо-востоке Кызылординской, на севере Туркестанской, Жамбылской, на крайнем северо-западе Алматинской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей.

В феврале и в начале весны на большей части Казахстана осадков ожидается меньше нормы.

Во второй половине марта в большинстве областей республики начнется переход от зимы к весне. Погода при этом вновь будет носить неустойчивый характер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993250-snezhnuyu-zimu-poobeschali-v-ryade-regionov-kazahstana/