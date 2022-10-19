Железнодорожный переезд заасфальтировали в Уштобе (фото)

Участок заасфальтированного переезда. Фото: instagram.com/ushtobeqz

В Уштобе заасфальтировали железнодорожный переезд. Рельсы оказались под слоем асфальта, закрыв подъезд вагонов к угольным складам. Курьезный случай прокомментировали в районном акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация по факту, подкрепленная несколькими фото, появилась в соцсетях. На кадрах – железнодорожный переезд, покрытый толстым слоем асфальта, и тянущиеся от дороги рельсы. Выяснилось, что ж/д ветку заасфальтировали по улице Мартынова в Уштобе.

"Как теперь вагоны с углем пройдут на угольный склад?" – задается вопросом автор поста.

В тексте намекают, что таким образом в городе готовятся к якобы планируемому приезду в регион главы государства. Пост вызвал много саркастических комментариев со стороны казахстанцев.

"Я думал, зафотошопят, а тут реально сделали", "Нет слов", "Горе от ума", – пишут в комментариях.

Между тем в районном акимате признали, что железнодорожные рельсы действительно заасфальтировали в целях безопасности.

"Асфальтирование этого участка согласовано с КТЖ и с руководителями близрасположенных угольных тупиков. Данные меры приняты в целях безопасности. Проезд для вагонов будет открыт уже сегодня вечером", – сообщил пресс-секретарь акима Каратальского района Нуржас Байназаров.

Действительно ли речь идет о безопасности президента или же горожан, пока остается не ясным.

Ранее сообщалось, что специалисты национального оператора автодорог Казахстана тестируют новые технологии ремонта и обслуживания дорог для их дальнейшего внедрения в практику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993423-zheleznodorozhnyy-pereezd-zaasfaltirovali-v-ushtobe-foto/