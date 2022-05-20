Новые технологии ремонта дорог тестируют в Казахстане (фото)

Иллюстративное фото: Michele Ursi / Getty Images

Специалисты национального оператора автодорог Казахстана тестируют новые технологии ремонта и обслуживания дорог для их дальнейшего внедрения в практику, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Так, на участке республиканской трассы Р-2 "Нур-Султан - Коргалжын" тестируется венгерская холодная асфальтовая смесь "RapidAszfalt", которая применяется при ямочном ремонте дорожного покрытия.

Преимущество этой технологии заключается в том, что ее можно использовать без каких-либо подготовительных работ (продувки и очистки дефекта, розлива эмульсии), подогрева и добавок.

Ремонт дороги. Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

При использовании холодной смеси не требуется спецтехника, достаточно ручной трамбовки и вибромашины.

Смесь моментально затвердевает при уплотнении, благодаря чему отремонтированный участок дороги можно использовать сразу.

Асфальт. Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Кроме того, как указали производители, смесь обладает водоотталкивающим эффектом, что позволяет использовать ее в дождливую и заснеженную холодную погоду (сохраняет свойства при температурах от -20°C до + 50°C).

В "КазАвтоЖол" указали, что, если тесты пройдут успешно, планируется внедрить данную технологию в дорожно-строительному отрасль на постоянной основе.

Холодная асфальтовая смесь RapidAszfalt. Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Ремонт дороги. Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970258-novye-tehnologii-remonta-dorog-testiruyut-v-kazahstane-foto/