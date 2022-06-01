Дети смогут летать по Казахстану бесплатно, но только в рамках турпутевки

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Глава Министерства культуры и спорта на заседании кабмина рассказал, как казахстанцы смогут сэкономить на летнем семейном отдыхе, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял премьер-министр Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в целях сокращения расходов наших граждан на отдых и популяризацию внутреннего туризма вступила в силу мера государственной поддержки по субсидированию детских авиабилетов Kids Go Free – "Дети путешествуют бесплатно".

Работа по популяризации и развитию внутреннего туризма среди детей и подростков, по его словам, также активно ведется акиматами на местах.

В этой связи он поинтересовался, какие меры приняты по субсидированию детского авиабилета при туристических поездках.

"Имеется мера Kids Go Free. Мы будем обеспечивать бесплатными билетами детей", – коротко ответил Даурен Абаев.

Как указывается на официальном сайте Kazakh Tourism, Kids Go Free позволяет родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей на отдыхе внутри страны.

Мерой могут воспользоваться только граждане Республики Казахстан. Мера распространяется только на поездки в составе турпутевки, которую надо приобрести у туроператора, имеющего лицензию на организацию поездок по внутреннему туризму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971974-deti-smogut-letat-po-kazahstanu-besplatno-zayavili-v-minkultury/