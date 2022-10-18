Туман и сильный ветер ожидаются в большинстве регионов Казахстана в среду
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Завтра, 19 октября, в ряде регионов Казахстана ожидаются туман и сильные порывы ветра. Об объявленных штормовых предупреждениях сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, 19 октября туман ожидается:
- в Алматы;
- на юге и в горных районах Алматинской области;
- в горных районах Жетысуской области;
- на севере и востоке Восточно-Казахстанской области;
- на севере, юге и в центре Абайской области;
- на западе и юге Мангистауской области, а также в городе Актау;
- на востоке Карагандинской области.
Кроме того, жителей Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Улытауской и Карагандинской областей предупредили о сильном ветре до 15-20 м/с. В некоторых регионах возможны порывы до 23 м/с.
По данным метеорологов, днем 19 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, западе области – порывы до 25 м/с.
В горных районах Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областей ожидается дождь с переходом в снег.
Представители ДЧС города Алматы обратились к автомобилистам, напомнив о том, что в условиях тумана нужно быть предельно аккуратными.
"При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – добавили в ведомстве.
Туристов и отдыхающих попросили соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности!
Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по территории Казахстана с ноября 2022 года по март 2023 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993291-tuman-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-bolshinstve-regionov-kazahstana-v-sredu/