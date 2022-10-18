Десятки актюбинцев лишились бытовой техники из-за скачка напряжения

Телевизор. Иллюстративное фото: Basak Gurbuz Derman / Getty Images

Жители Актобе лишились бытовой техники из-за скачка напряжения электросети, убыток пострадавшие оценили в миллионы тенге. В своих бедах актюбинцы винят старый трансформатор, который уже не выдерживает нагрузки, передает телеканал "Астана".

По подсчетам людей, в жилом массиве из строя вышло больше 30 электроприборов, ущерб оценили в миллионы тенге. Кроме того, местные жители отмечают, что любой порыв ветра или осадки полностью обесточивают улицы.

"У нас требование такое, чтобы эти линии привели в порядок, потому что у нас чуть дуновение ветра, дождь или метель – мы без света сидим. Когда от "112" SMS приходят – завтра такой-то ветер, 15-20 м/с – мы уже боимся, значит, у нас завтра света не будет", – рассказала Майра Хангереева, жительница Актобе.

По данным телеканала, в этом садоводческом коллективе люди стали селиться после 2015 года, когда участки разрешили оформлять под ИЖС. За семь лет появилось около ста домов. Все обслуживает старый трансформатор, а высоковольтные линии и вовсе считаются бесхозными.

"Недавно приватизировали трансформатор, но до сих пор нормальной работы электросети нет. Поэтому мы хотим, чтобы акимат взялся за это и ЖКХ приняли на баланс", – сказал Ерлан Сагитжанов, житель Актобе.

В отделе ЖКХ пока не принимают проблемный объект. Чиновники заявили, что за высоковольтные линии должен отвечать председатель садоводческого коллектива.

"Им нужно разработать новый проект с учетом нагрузки на электросеть. Это должно быть сделано в соответствии со всеми стандартами. После того как эти пункты будут выполнены, мы сможем взять на баланс и в дальнейшем обслуживать этот объект", – заявил Абай Орынбасаров, главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог города Актобе.

Отмечается, что сбор документов и передача на баланс города займет около года. Всего, как сообщили чиновники, в городе больше сотни проблемных объектов инженерных сетей.

Ранее актюбинцы пожаловались на нехватку газа для автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993130-desyatki-aktyubintsev-lishilis-bytovoy-tehniki-iz-za-skachka-napryazheniya/