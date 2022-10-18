За прилет инопланетян приняли петропавловцы очистные работы на ТЭЦ (видео)

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Назван источник странного гула, встревожившего жителей Петропавловска пару дней назад. Горожане строили собственные догадки и даже винили в происходящем НЛО, передает сайт телеканала КТК.

Пугающий гул жители слышали дважды. Он длился с небольшим перерывом несколько минут. Причины происходящего обсуждали всю ночь. Самими популярными версиями был прилет военных самолетов либо ни много ни мало инопланетян. Нашлись и те, кто связал тяжелый для слуха звук с работой местной ТЭЦ. Именно они и оказались правы.

На теплоцентрали позже объяснили, что напугавший город шум случился из-за продувки котлов. После аварии на ТЭЦ, когда здесь на котельный цех рухнул дымоход, их капитально отремонтировали. После сложного ремонта оборудование очищают.

В воскресенье подготовили к зиме сразу четыре котла. Энергетики заверяют, все прошло в плановом режиме. Скоро будут очищать еще два агрегата.

"Набираются определенные параметры на котлоагрегаты, близкие к рабочим, и выбрасывается в атмосферу под высоким давлением пар и с большим расходом. Но для данного типа котлов это было около 200 тонн пара в час, соответственно, с давлением где-то около 50-60 килограмм. Пар набирает реактивную силу, естественно, получается такой звук. Мы будем сообщать предварительно горожанам, чтоб они не пугались", - пояснил директор Петропавловской ТЭЦ Дмитрий Захаров.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993125-za-prilet-inoplanetyan-prinyali-petropavlovtsy-ochistnye-raboty-na-tets-video/