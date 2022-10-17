Двадцать нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из Казахстана

Иностранцы. Фото: polisia.kz

В миграционной службе Алматы сообщили, что в рамках специальной локальной отработки из Казахстана на родину были выдворены 18 граждан Узбекистана и двое граждан Таджикистана, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как отметил начальник Управления миграционной службы ДП города Асхат Бутунчинов, 18 граждан Узбекистана и двое граждан Таджикистана по постановлениям судов Алматы были выдворены за пределы Казахстана за нарушение миграционного законодательства. Транспортировка осуществлена на специальном автобусе до границы с Узбекистаном. Иностранных граждан передали пограничникам.

"За четыре дня проведения отработки к административной ответственности привлечены 820 нарушителей миграционного законодательства, 385 из них – иностранцы", – сообщили в полиции.

По сведениям подразделений ДП, за четыре дня проведения ОПМ "Нелегал" за пределы страны выдворены 38 иностранцев.

В ведомстве добавили, что за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев на территории Казахстана к административной ответственности привлечено свыше 400 лиц. А за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в стране оштрафованы 22 работодателя.

Ранее в Акмолинской области четверых иностранцев выдворили за пределы страны в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2022".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993044-ne-menee-20-nelegalno-prozhivavshih-v-almaty-migrantov-vydvorili-iz-kazahstana/