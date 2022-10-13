Четверых иностранцев выдворили за пределы страны в Акмолинской области

Иностранцы. Фото: polisia.kz

Четверо иностранцев выдворены из Казахстана в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2022" в Акмолинской области, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

За три дня проведения ОПМ "Нелегал-2022" сотрудники миграционной службы Акмолинской области составили 174 административных протокола, 98 из них – за нарушение законодательства РК в области миграции населения (статья 517 КоАП РК).

В управлении миграционной службы ДП Акмолинской области сообщили, что за несвоевременное информирование органов внутренних дел о прибывших иностранцах составлено 65 протоколов в отношении принимающих лиц. Также за привлечение иностранной силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства страны были оштрафованы 11 работодателей.

Кроме того, суд принял решение о выдворении четверых иностранцев и сокращении сроков пребывания в Казахстане для 18 граждан ближнего и дальнего зарубежья.

"В ходе ОПМ сотрудниками подразделений криминальной полиции задержаны два уголовных преступника, находящиеся в розыске", – говорится в публикации.

Ранее двоих пожилых граждан России выдворили из Казахстана за двойное гражданство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992593-chetveryh-inostrantsev-vydvorili-za-predely-strany-v-akmolinskoy-oblasti/