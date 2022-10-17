Похолодание, дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана

Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дождливая погода ожидается в понедельник, 17 октября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня будет дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше +6...+8 градусов. Кроме того, в столице ожидается усиление ветра до 9-14 метров в секунду.

Осадки прогнозируют и в Алматы - здесь также ожидается дождь, температура воздуха составит +16...+18 градусов, а скорость ветра - от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 м/с.

Ухудшение погоды обещают метеорологи и жителям Шымкента - в третьем мегаполисе сегодня также ожидаются осадки в виде дождя, столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов. Скорость ветра в городе составит 8-13 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992964-poholodanie-dozhd-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/