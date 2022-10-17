Какие дороги сделают платными до 2025 года, рассказали в МИИР

Каирбек Ускенбаев. Фото: МИИР РК

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев на правчасе в мажилисе рассказал, какие дороги планируется перевести в категорию платных до 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ускенбаев отметил, что на сегодня протяженность платных участков составляет 2,2 тыс. км. Общие сборы с начала текущего года составили четыре миллиарда тенге.

Он напомнил, что тариф для легковых автомобилей составляет 1 тенге за 1 км, а для грузовых – 25 тенге за 1 км.

"Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание, планируется ввести плату на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние. Ведутся текущий и средний ремонт", - подчеркнул министр.

В справочной информации к правчасу сказано, что речь идет о таких участках, как Кызылорда-Аральск, Актобе-Уральск, Актобе-Оренбург, Кайнар-Бишкек, Жетибай-Шетпе-Бейнеу-Акжигит, Павлодар-Семей, Северный обход города Нур-Султан, Уральск-Саратов, Кокшетау-Петропавловск, Нур-Султан-Атбасар, Павлодар-Омск, Семей-Калбатау.

"В целом до 2025 года, по мере завершения реконструкции участков дорог, будет поэтапное внедрение взимания платы за проезд на 11 тыс. км", - резюмировал Каирбек Ускенбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992999-kakie-dorogi-sdelayut-platnymi-do-2025-goda-rasskazali-v-miir/