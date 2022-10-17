Почему геометки автобусов исчезли с карт Астаны, объяснили в CTS

Остановка. Иллюстративное фото: facebook.com/CityTransportationSystems

Сегодня утром астанчане не смогли отследить движение общественного транспорта по картам 2GIS и "Яндекс. Карты". Почему так произошло, объяснили корреспонденту NUR.KZ в компании City Transportation Systems.

На 10 часов утра в картах 2GIS не отражается ни один из столичных автобусов. "Яндекс. Карты" показывают движение лишь нескольких маршрутов.

В CTS объяснили, что исчезновение геометок связано со сбоем связи. Специалисты уже работают над восстановлением работы меток.

"Проблемы с отображением информации в программном обеспечении FlashNet (не выводится информация о маршруте и маршрутных транспортных средствах). Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении компании.

Напомним, в середине сентября сервис пропал из App Store. В компании тогда сообщали, что сервис был удален из App Store, однако установленные приложения продолжали работу. Пользователей попросили не удалять приложение, отметив, что работают над его возвращением в магазин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992991-pochemu-geometki-avtobusov-ischezli-s-kart-astany-obyasnili-v-cts/