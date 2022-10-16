Школьник толкнул учительницу и повалил ее на пол в Атырау

Учитель на уроке. Иллюстративное фото: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

В Атырау ученик седьмого класса во время СОРа по истории толкнул учительницу, отчего она упала и получила травму, передает издание "Мой город".

По данным издания, инцидент произошел еще 11 октября, но известно о нем стало лишь вчера.

В региональном управлении образования журналистам рассказали, что ученики седьмого класса сдавали СОР (суммативное оценивание раздела - прим.ред.) по истории. Учительница подошла к школьнику, который не выполнял задание, и спросила, почему он этого не делает и не требуется ли ему помощь. Семиклассник грубо толкнул учителя, после чего она упала на пол.

В школу немедленно вызвали родителей мальчика. Они попросили прощения у педагога.

По заключению врача, учительница получила гематому правой руки и отправилась на больничный. Что касается подростка, то его поставили на школьный учет, а документы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Атырау ученики четвертого класса пожаловались на "дедовщину".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992922-shkolnik-tolknul-uchitelnitsu-i-povalil-ee-na-pol-v-atyrau/