Четверо рыбаков пропали без вести в Улытауской области

Рыбак. Иллюстративное фото: pexels.com

В Улытауской области четверых рыбаков, переставших выходить на связь, ищут третьи сутки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, 15 октября на пульт оперативного дежурного ДЧС Улытауской области поступило сообщение от родственников рыбаков, выехавших на ловлю рыбы и переставших выходить на связь.

По данным ведомства, четыре человека выехали на машине из Сатпаева 13 октября в район реки Дуылгалы села Байконыр Улытауского района.

"После поступления вызова в предполагаемый район происшествия (расстояние ориентировочно 190 км) для проведения поисково-спасательных работ направлены из города Жезказган сотрудники и техника ДЧС Улытауской области. Поиски ведутся", – говорится в пресс-релизе.

МЧС Казахстана напоминает: запрещен выход на воду при тумане и других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться. В случае опрокидывания маломерного судна, главное не паниковать и взять ситуацию под контроль, в первую очередь помочь людям, не умеющим плавать, проверить наличие всех пассажиров, затем двигаться в сторону ближайшего берега (отмели), при этом звать на помощь.

Запрещено выезжать на водные объекты на неисправных или не проверенных маломерных судах. Нужно убедиться в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано. Перед выходом на воду сообщите родственникам или близким знакомым о вашем местонахождении и предположительное время возвращения.

Ни в коем случае нельзя сидеть на борту лодки, раскачивать ее, нырять с борта, во время движения пересаживаться с одного места на другое, так как это может привести к опрокидыванию лодки.

Также одно из основных правил, которое неукоснительно надо соблюдать, – наличие спасательного жилета. Жилет должен быть надет на каждого пассажира, находящегося в лодке.

Ранее 10 октября на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах пропали двое жителей Темиртау 47 и 50 лет. Позже спасатели подняли со дна озера тела мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992890-chetvero-rybakov-propali-bez-vesti-v-ulytauskoy-oblasti/