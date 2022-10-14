Миграционная служба Алматы сделала заявление

Полицейский рассматривает документ. Иллюстративное фото: Polisia.kz

Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства, по месту временного проживания, чтобы не нарушать миграционного законодательства, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В соответствии с нормами ст. 492 КоАП РК, за проживание по месту жительства без регистрации предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения и штрафа в размере 7 МРП", - предупреждают в службе.

В полиции напомнили, что регистрация места жительства, постановка на учет по месту временного пребывания внутреннего мигранта осуществляются только с согласия собственника жилища.

"При этом регистрация места жительства, постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) внутреннего мигранта осуществляются только с согласия собственника/ов (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи", - гласит сообщение.

Ранее нескольких иностранцев выдворили за пределы страны из Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992799-migratsionnaya-sluzhba-almaty-sdelala-zayavlenie/