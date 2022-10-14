Завершился ремонт проблемного участка трассы "Астана – Ерейментау – Павлодар"

Трасса "Астана – Ерейментау – Павлодар". Кадр из видео: t.me/kairbek_uskenbayev

Ремонтные работы на проблемном участке республиканской трассы "Астана – Ерейментау – Павлодар", расположенном с 235-го по 259-й километр, завершились, сообщил в своем Telegram-канале министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР отметил, что ремонтными работами занималась подрядная организация ТОО "АстанаСтройМонтажИнжиниринг". Всего отремонтировано 138 тыс. квадратных метров. В целом задействовано 35 единиц дорожно-строительной техники. Работы по ремонту выполнены в полном объеме и участок готовится для сдачи в эксплуатацию.

"Действительно, вопрос касательно данного участка проезжей части основной дороги был очень насущным. Представители средств массовой информации при любом удобном случае также задавали мне вопросы касательно того, когда же завершатся строительно-монтажные работы. В том числе, журналист А. Коскина, которая была очень обеспокоена этой проблемой. Считаю, что журналисты являются голосом народа, всегда находятся в гуще событий. Они имеют возможность помочь властям оперативно и качественно решать возникающие вопросы", – написал Ускенбаев.

Кроме того, министр добавил, что тема касательно качества строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения, заняла значительное место и в Послании президента народу Казахстана.

"Глава государства поручал к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Данный вопрос находится на постоянном контроле нашего министерства", – подытожил глава МИИР.

Ранее глава МИИР отреагировал на жалобы о состоянии дороги "Кызылорда-Жезказган".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992708-zavershilsya-remont-problemnogo-uchastka-trassy-astana-ereymentau-pavlodar/