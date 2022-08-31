Глава МИИР отреагировал на жалобы о состоянии дороги "Кызылорда-Жезказган"

Каирбек Ускенбаев. Фото: пресс-служба МИИР РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в своем официальном Telegram-канале высказался о состоянии дороги "Кызылорда-Жезказган".

Глава ведомства напомнил, что президент поручил правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог.

Данный вопрос системный, поэтому решается так же, планомерно, отметил министр.

"На этой неделе ознакомился с публикацией касательно автодороги "Кызылорда-Жезказган". Как вы знаете, участок автодороги протяженностью 412 км построен в 70-х годах прошлого столетия. Проект разделен на 10 участков, на территории Кызылординской области — 6, Карагандинской — 4. Общая стоимость проектов составляет 108 млрд тенге", — сообщил по данному поводу Ускенбаев.

По его словам, предусматривается строительство двух транспортных развязок, трех мостов, четырех скотопрогонов, 45 железобетонных труб и шести площадок отдыха.

Как заявил министр, он осведомлен о ситуации на автодороге и держит вопрос на своем личном контроле.

"В ходе рабочих поездок я инспектирую ход строительства дорог в тех или иных регионах, делюсь итогами посредством социальных сетей. Как я писал ранее, считаю, что выезжать в регионы, где идут работы по реконструкции, намного эффективнее. Как говорится, "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Тем более, когда речь идет о реконструкции дорог", — считает глава МИИР.

Ускенбаев подчеркнул, что большая часть работы остается вне Instagram.

"Есть и такие объекты строительства, где особо гордиться нечем. Проблемные объекты взял "на карандаш" и контролирую ход работ особенно", — заявил он.

Глава ведомства отметил, что по его мнению, дорожно-строительные работы должны выполняться эффективно и завершаться вовремя. Тем более, когда речь идет о реконструкции важнейших транспортных артерий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985447-glava-miir-otreagiroval-na-zhaloby-o-sostoyanii-dorogi-kyzylorda-zhezkazgan/