Какой будет погода в пятницу в мегаполисах Казахстана

Осень в Астане. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - в пятницу, 14 октября, сохранится теплая погода без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно сообщению синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане сегодня будет немного холоднее, чем в Алматы - в столице ожидается до 17...19 градусов тепла, а скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

Жаркую погоду прогнозируют синоптики в Шымкенте. Здесь термометры покажут до +25...+27 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни почти во всей стране сохранится теплая погода без осадков, лишь в западных регионах ожидается похолодание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992647-kakoy-budet-pogoda-v-pyatnitsu-v-megapolisah-kazahstana/