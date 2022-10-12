Тепло на востоке, дожди - на западе: какая погода ждет казахстанцев в середине недели

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ближайшие три дня - с 13 по 15 октября - жителей восточных регионов Казахстана ждет теплая погода, а на западе ожидается похолодание. Такой прогноз представили синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как рассказали синоптики, жители восточной половины Казахстана в ближайшие дни смогут насладиться теплой погодой, поскольку в этой части страны все еще господствует Европейский антициклон.

А на запад и северо-запад республики продолжит смещаться циклон из районов Черного моря, с которым ожидается пасмурная, дождливая погода и постепенное понижение температуры.

На севере, в центре и на востоке Казахстана столбики термометров в дневные часы покажут от 15 до 20 градусов тепла, на юге - от +20 до +25 градусов. На западе, северо-западе севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до +6...+15 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992294-teplo-na-vostoke-dozhdi-na-zapade-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-seredine-nedeli/