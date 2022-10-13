Пропавшего мужчину больше трех недель ищут в СКО
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В Северо-Казахстанской области больше трех недель разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину. Ориентировка на казахстанца появилась в официальном Instagram-аккаунте ДП СКО.
По данным полиции, 61-летний Волосников Юрий Анатольевич ушел из дома 24 сентября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
В день пропажи он был одет в коричневую ветровку, голубые джинсы. Рост — около 160 см, худощавого телосложения.
"На розыск ориентирован личный состав подразделений североказахстанской полиции. Волонтеры распространили ориентировки в социальных сетях, принимают участие в поисковых мероприятиях", — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители также обратились к жителям области.
"Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефонам 8(7152)49-39-49, 8(7152)49-30-74, 8-700—580-08-02 или на канал 102", — просят сотрудники полиции.
Отмечается, что всего с начала года в области пропавшими без вести числились 432 человека. Местонахождение 426 из них уже установлено.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992449-propavshego-muzhchinu-bolshe-treh-nedel-ischut-v-sko/