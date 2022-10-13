Пропавшего мужчину больше трех недель ищут в СКО

Юрий Волосников. Фото: instagram.com/sqo_pd

В Северо-Казахстанской области больше трех недель разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину. Ориентировка на казахстанца появилась в официальном Instagram-аккаунте ДП СКО.

По данным полиции, 61-летний Волосников Юрий Анатольевич ушел из дома 24 сентября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В день пропажи он был одет в коричневую ветровку, голубые джинсы. Рост — около 160 см, худощавого телосложения.

"На розыск ориентирован личный состав подразделений североказахстанской полиции. Волонтеры распространили ориентировки в социальных сетях, принимают участие в поисковых мероприятиях", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также обратились к жителям области.

"Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефонам 8(7152)49-39-49, 8(7152)49-30-74, 8-700—580-08-02 или на канал 102", — просят сотрудники полиции.

Отмечается, что всего с начала года в области пропавшими без вести числились 432 человека. Местонахождение 426 из них уже установлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992449-propavshego-muzhchinu-bolshe-treh-nedel-ischut-v-sko/