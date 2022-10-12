Движение в парковочной зоне аэропорта Алматы оказалось затруднено из-за ремонта

Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В парковочной зоне аэропорта Алматы проводится капитальный ремонт из-за чего движение перед терминалом стало затруднительным. Чтобы исправить ситуацию изменили схему движения и открыли дополнительный выезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В связи с капитальным ремонтом в парковочной зоне терминала движение автотранспорта может быть затруднено", – сообщили представители алматинского аэропорта.

Отмечается, что администрация изменила схему движения на привокзальной площади. Также был скорректирован маршрут движения автобуса на территории аэропорта. Теперь он будет заезжать с улицы Майлина и, не подъезжая непосредственно к зданию терминала, по выделенной полосе выезжать на улицу Ахметова.

"Напомним, что для выезда с территории аэропорта пассажиры могут воспользоваться всеми шестью пунктами выезда на улицу Майлина. Также открыт дополнительный выезд с территории аэропорта через многоуровневый паркинг на улицу Ахметова", – говорится в сообщении.

В часы пик открывается шлагбаум, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд автомобилей с территории аэропорта.

Кроме того, для разгрузки транспортного потока перед зданием терминала теперь выделена дополнительная третья полоса для высадки пассажиров. Как подчеркнули сотрудники аэропорта, так водители смогут высаживать и забирать своих пассажиров, не блокируя выезжающие с парковки автомобили.

"Во избежание скопления автотранспорта перед выездом с территории аэропорта настоятельно рекомендуется заблаговременно оплачивать парковку. Для этого необходимо воспользоваться паркоматами, установленными перед входом в терминал. Оплата принимается картами, наличными и приложением "Каспи QR", – добавили представители воздушной гавани.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас принимаются все необходимые оперативные и технические меры, чтобы разгрузить движение на территории аэропорта.

Ранее на ремонт закрыли пандус для заезда автомобилей в аэропорту Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992356-dvizhenie-v-parkovochnoy-zone-aeroporta-almaty-okazalos-zatrudneno-iz-za-remonta/