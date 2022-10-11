Генпрокурор назвал причину роста цен на дизельное топливо в 2022 году в Казахстане

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Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос сообщил, что манипуляции со стороны поставщиков нефти привели к росту цен на дизтопливо. Документ опубликован на официальном сайте мажилиса парламента РК.

"Росту цен на дизтопливо способствовал их искусственный подъем из-за манипуляций со стороны поставщиков нефти. К примеру, мелкие поставщики (занимающие 25% от общего рынка) воспользовались ситуацией, увеличили оптовые цены и искусственно повысили маржу.

Их деятельность не регулируется антимонопольным законодательством, поскольку доля на товарном рынке низкая, а оптовые цены не ограничиваются предельными ценами", – написал генпрокурор в своем ответе на депутатский запрос.

Берик Асылов отметил, что в некоторых регионах страны оптовые цены на дизельное топливо выросли с 230-260 тенге до 450-500 тенге за литр.

Ранее аналитики рассказали, возможен ли дефицит дизеля в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992158-genprokuror-nazval-prichinu-rosta-tsen-na-dizelnoe-toplivo-v-2022-godu/