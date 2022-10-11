Зарплату бюджетникам увеличат в два раза в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что зарплата гражданских служащих в течение четырех лет увеличится в два раза. Документ опубликован на официальном сайте мажилиса парламента РК.

"Во исполнение поручения президента Республики Казахстан Токаева К.К., озвученного в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, будет увеличен размер МЗП с текущих 60 тыс. до 70 тыс. тенге. Данная мера затронет денежные доходы 1,8 млн наемных работников", – говорится в ответе премьера на депутатский запрос.

Смаилов отметил, что начата работа по проведению исследования по разработке методики определения размера минимальной заработной платы, учитывающей социальные экономические показатели.

"Проводится поэтапное повышение заработной платы гражданских служащих, с 2020 года начато повышение заработной платы педагогов, с 2021 года – медицинских работников, работников сферы социального обеспечения, с текущего года – иных категорий.

В результате заработная плата гражданских служащих в течение 4 лет повысится в два раза", – говорится в документе.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что в ближайшие годы правительство продолжит поэтапно повышать зарплаты работникам сферы здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992131-zarplatu-byudzhetnikam-uvelichat-v-dva-raza-v-kazahstane/