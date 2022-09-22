Смаилов: Правительство продолжит поэтапно повышать зарплаты медикам

Стетоскоп и ручка. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Содержание беседы приводится на официальном сайте правительства.

Стороны обсудили меры правительства Казахстана по расширению охвата и повышению качества медуслуг, вопросы регистрации и экспорта отечественной вакцины от коронавируса QazVac, страхования профессиональной ответственности медработников, укрепления их статуса и социальной защищенности, а также проведения 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане в 2023 году.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает работу ВОЗ по улучшению национальных систем здравоохранения, а также ценит вклад Организации в эффективное преодоление пандемии коронавируса.

"Мы готовы продолжать наше сотрудничество и обмениваться опытом по всем приоритетным направлениям", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в ближайшие годы правительство продолжит поэтапно повышать зарплаты работникам сферы здравоохранения, обновлять медицинскую инфраструктуру, в том числе в сельской местности, укреплять профильное образование и расширять финансирование научных исследований.

Со своей стороны Ханс Клюге отметил, что ВОЗ поддерживает приоритеты Казахстана в сфере здравоохранения, в частности, по расширению доступа населения к медуслугам и обеспечению социального благополучия работников данной сферы.

"Мы считаем правильными шаги по увеличению финансирования систем здравоохранения и социального медстрахования. Это большой шаг вперед. Мы надеемся, что этот опыт будем полезен Казахстану для дальнейшего развития сферы", — сказал Ханс Клюге.

Встреча Алихана Смаилова с Хансом Клюге. Фото: primeminister.kz

Справочно: ВОЗ – специализированное агентство системы ООН, координирующее международную работу в области общественного здоровья. Организация играет лидирующую роль в решении проблем глобального здравоохранения, разработке норм и стандартов, обеспечении технической поддержки стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1989018-smailov-pravitelstvo-prodolzhit-poetapno-povyshat-zarplaty-medikam/