В МИД призвали не верить рассылкам о мобилизации казахстанцев в России

Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД Республики Казахстан на брифинге прокомментировал вероятность призыва казахстанцев в российскую армию, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что на прошлой неделе была информация, что гражданам Казахстана приходят повестки.

"На самом деле за весь этот период было только лишь одно обращение от нашего гражданина. И то, в городе Москва. Поэтому просим не верить разным взбросам и рассылкам, которые проходят в СМИ, даже если есть такие факты, наверняка этот гражданин уже подал документы на гражданство и где-то в базах проходит, то есть имеет двойное гражданство, но не признается что имеет гражданство России, поэтому не сдает документы", - пояснил он.

Теперь, когда ситуация изменилась, они заявляют, что являются гражданами Казахстана, добавил Смадияров.

Ранее мы писали о казахстанце, получившем повестку в военкомат в России. Мужчина, как сообщалось, проживает в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991972-v-mid-prizvali-ne-verit-rassylkam-o-mobilizatsii-kazahstantsev-v-rossii/