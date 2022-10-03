Казахстанцу прислали повестку в военкомат в Санкт-Петербурге

Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Гражданин Казахстана, который в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, получил повестку в армию от военного комиссариата одного из районов города. Случай прокомментировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Повестка пришла в минувшее воскресенье, пишет местное издание 47News. Сообщается, что 31-летний гражданин Казахстана, находился в своей квартире, когда сотрудник коммунальной службы принес повестку.

Казахстанец показал свой паспорт, и, по его словам, мужчина сделал в повестке пометку "Гражданин Казахстана". На этом их разговор закончился.

Корреспонденты сообщили что мужчина, к которому пришла повестка, приехал в Санкт-Петербург в 2013 году, учился в магистратуре университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича, а затем нашел работу. С 2017 года имеет вид на жительство в РФ. Мужчина женат: его супруга тоже родом из Казахстана, однако она получила российское гражданство.

Повестка. Фото: 47news.ru

По данным издания, мужчина уже обратился в консульство и посольство РК в РФ. Там о произошедшем знают.

Журналисты связались с военкоматом Московского района Санкт-Петербурга, откуда пришла повестка. Там заявили, что произошла ошибка. Сотрудники ведомства также отметили, что подобные недочеты порой происходят: например, были случаи, когда повестка приходила инвалиду, и даже тому, кого уже нет в живых.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал инцидент, случившийся с гражданином нашей страны.

"Естественно, бывают какие-то несоответствия в информационных базах. Если человек, допустим, находится на территории России, получил ВНЖ, это не гражданство – он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана", — пояснил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990826-kazahstantsu-prislali-povestku-v-voenkomat-v-sankt-peterburge/