Снаряд нашли в подвале жилого дома в ЗКО

Снаряд. Фото: polisia.kz

Женщина нашла снаряд в подвале жилого дома в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Об этом она сообщила в полицию, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

7 октября в полицию поступило сообщение о наличии снаряда в подвале одного из жилых домов в Бурлинском районе. Его обнаружила местная жительница, когда зашла в помещение, чтобы оставить там ненужные вещи.

На место прибыли правоохранители для безопасного извлечения снаряда. Как он оказался в подвале, стражам порядка выяснить не удалось.

"В составе комиссии снаряд был уничтожен на безопасном расстоянии от населенных пунктов", - отметили в МВД РК.

Напомним, ранее сообщалось, что бомбу весом в полтонны нашли в Жамбылской области. Ее на спецтехнике вывезли на полигон для дальнейшего обезвреживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991966-snaryad-nashli-v-podvale-zhilogo-doma-v-zko/