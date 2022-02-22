Бомбу весом в полтонны нашли в Жамбылской области (видео)
Житель Байзакского района Жамбылской области сообщил в полицию о подозрительно предмете, найденном в песках. Находкой оказалась бомба весом в 500 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
О бомбе мужчина сообщил в полицию через соцсети. Полицейские немедленно отреагировали и выехали на место, где обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд.
Стражи порядка тут же вызвали саперов, пожарных и спасателей.
"Прибывшие саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500-килограммовая 2,5-метровая авиационная бомба 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту", - сообщили в полиции.
Обнаруженный снаряд на спецтехнике вывезли на полигон для дальнейшего обезвреживания.
Мужчину, сообщившего в полицию об опасной находке, представили на поощрение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957185-bombu-vesom-v-poltonny-nashli-v-zhambylskoy-oblasti-video/