Бомбу весом в полтонны нашли в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

Житель Байзакского района Жамбылской области сообщил в полицию о подозрительно предмете, найденном в песках. Находкой оказалась бомба весом в 500 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

О бомбе мужчина сообщил в полицию через соцсети. Полицейские немедленно отреагировали и выехали на место, где обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд.

Стражи порядка тут же вызвали саперов, пожарных и спасателей.

"Прибывшие саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500-килограммовая 2,5-метровая авиационная бомба 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту", - сообщили в полиции.

Обнаруженный снаряд на спецтехнике вывезли на полигон для дальнейшего обезвреживания.

Мужчину, сообщившего в полицию об опасной находке, представили на поощрение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957185-bombu-vesom-v-poltonny-nashli-v-zhambylskoy-oblasti-video/