Первый снег выпал на трассе в Алматинской области

Уборка снега. Кадр из видео: КазАвтоЖол

На автодороге республиканского значения Кеген – Нарынкол в Алматинской области выпал первый снег, сообщается в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол".

Первый снег, как отметили в пресс-службе компании, выпал сегодня, 10 октября.

Дорожными службами АО "НК "КазАвтоЖол" принимаются оперативные меры по расчистке данного участка. Так, задействовано 3 единицы спецтехники и 5 человек персонала.

"Движение для проезда автотранспортных средств не ограничено, безопасный проезд обеспечен", — говорится в сообщении.

Ситуацию на трассе сняли на видео.

Напомним, сегодня в Алматы синоптики пообещали погоду без осадков. Температура воздуха составит 13-15 градусов выше нуля. Алматинцев предупредили о небольшом усилении ветра до 2-7 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991877-pervyy-sneg-vypal-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-video/