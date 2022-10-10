Какая погода ждет жителей Алматы, Астаны и Шымкента в начале недели

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в первый день новой недели, рассказали синоптики "Казгидромета". Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте метеослужбы.

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Скорость ветра днем составит от 3 до 8 метров в секунду.

Почти такая же погода ждет и жителей Алматы - в южной столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла без осадков. Горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 2-7 м/с.

В третьем мегаполисе страны будет немного теплее - в Шымкенте в понедельник ожидается +20...+22 градуса. Но днем ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991829-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-almaty-astany-i-shymkenta-v-nachale-nedeli/