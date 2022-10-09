Мальчик из Казахстана пожал руку Байдену и поговорил с ним на улице

Альтаир жмет руку Джо Байдену. Кадр из видео: instagram.com/dina_england

Журналистка из Казахстана, проходящая учебу в США, поделилась в Instagram видео, на котором ее сын жмет руку президенту Штатов Джо Байдену. Видеоролик стал вирусным в соцсетях, передает NUR.KZ.

"Сегодня состоялись "переговоры" мальчика из Казахстана Альтаира и президента США Джо Байдена. Встреча прошла в кампусе Пенсильванского Университета, куда президент прибыл с визитом и где учится мама Альтаира", – в шутку подписала видео Дина.

При этом на видео можно услышать, как Байден спрашивает у Альтаира: "Это твой брат?". В ответ он слышит, что это его папа.

Подписчики журналистки похвалили мальчика за то, что он не растерялся при виде политика.

"Это же сам Джо Байден! Вот так запросто! Альтаир – счастливчик", "Как здорово, Дина. Он запомнит это на всю жизнь", "Судя по видео, переговоры прошли на ура", "Сначала подумала: как похож на Байдена мужчина. Потом только прочитала", – написали люди в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991802-malchik-iz-kazahstana-pozhal-ruku-baydenu-i-pogovoril-s-nim-na-ulitse-video/