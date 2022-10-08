"Семья была против": казахстанец уехал в Европу и пропал

Канатбек Отебек. Кадр из видео: Otyrar.kz

Два месяца родные 27-летнего жителя Шымкента Канатбека Отебека не могут найти себе место. Казахстанец уехал на заработки в Европу и перестал выходить на связь, передает Otyrar.kz.

По словам старшей сестры молодого человека, в Чехию брата позвали на заработки знакомые. Около месяца отец двоих детей работал таксистом, а после перестал отвечать на звонки.

"Он уехал в Чехию на заработки, хотя наша семья была против. Сначала у него была туристическая виза, у него был план, что он поработает месяц и вернется обратно в Казахстан за рабочей визой.

Канатбек рассказывал, что работал с туристической визой таксистом. Когда оставалось несколько дней до его прибытия на Родину, он перестал выходить на связь. В последний раз он выходил в прямой эфир с блогером по имени Бека. Он поехал к нему из Чехии в Венгрию", - рассказала сестра мужчины Роза Отебек.

Семья обратилась в посольство Казахстана в Чехии, сотрудники сказали, что начнут поиски, попросили ждать.

Позже родственникам пропавшего позвонила женщина из Азербайджана и заявила, что ее муж вместе с Канатбеком находится в венгерской тюрьме. Как выяснилось, его задержали за нелегальную перевозку иностранцев.

"Скоро будет суд, попросили нас собрать справки о несудимости Канатбека и другие документы. Мы боимся, что его осудят на 10 лет, мы же не знаем их законы", - отмечает сестра жителя Шымкента.

Родные говорят, что еще раз обратились в посольство, скинули месторасположение колонии. Здесь подтвердили, что Канатбек действительно там находится и его судят за нелегальную перевозку иностранцев.

Между тем корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МИД РК сообщили, что в настоящее время выясняют ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991721-semya-byla-protiv-kazahstanets-uehal-v-evropu-i-propal/