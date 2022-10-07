Школьников Астаны переведут на "дистанционку" на несколько дней

Школьный кабинет. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Школьников столицы переведут на дистанционный формат обучения на два дня - 13 и 14 октября. В эти дни в Астане будет проходить международный саммит, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

В ведомстве сообщили, что 13-14 октября из-за международных форумов с участием глав государств и правительств в Астане будет ограничено движение на некоторых улицах.

Подчеркивается, что подобная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий.

"Учитывая вышесказанное, для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что дистанционный формат обучения для учащихся не является непривычным, поскольку зимой из-за сильных морозов и непогоды уроки нередко проходят удаленно.

"Все столичные школы обеспечены компьютерной техникой для проведения таких занятий", - резюмировали в ведомстве.

Ранее в Акорде сообщали, что на следующей неделе в Астане пройдет несколько крупных мероприятий с участием Токаева. В частности, ожидается визит президентов Турции и Туркменистана, заседание совета глав государств СНГ, саммит "Центральная Азия – Россия" и VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991715-shkolnikov-astany-perevedut-na-distantsionku-na-neskolko-dney/