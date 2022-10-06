На необычную находку наткнулись жители Петропавловска при ремонте подъезда (видео)

Найденные письма и открытки. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Астана/Astana TV

Жители одного из домов Петропавловска при ремонте подъезда обнаружили в старых почтовых ящиках письма и поздравительные открытки с прошлого века. Жильцы дома надеются, что им удастся спустя 50 лет доставить корреспонденцию адресатам, передает телеканал "Астана".

Когда в подъезде начали ремонт, жильцы дома посчитали, что старые почтовые ящики никому не нужны, и решили демонтировать их.

"Первый ящик оторвали – упали два или три письма. Оторвали второй – все остальное провалилось из ящиков. Письма, открытки поздравительные, старые квитанции на печатных еще машинках", – рассказал житель Петропавловска Виктор Герасимов.

Среди практически полувековой корреспонденции один из жильцов многоэтажки нашел свою квитанцию с долгом в два рубля за коммунальные услуги.

"Было одно уведомление с почты – то ли с Грузии посылка была… пожалел, что выкинул. Надо было тоже забрать. Может, кто-то до сих пор посылку ждет", – добавил Герасимов.

Житель Петропавловска надеется, что те, кому были адресованы найденные письма, живы и будут рады получить весточку из прошлого столетия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991518-na-neobychnuyu-nahodku-natknulis-zhiteli-petropavlovska-pri-remonte-podezda-video/