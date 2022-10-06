Пристройку к старому зданию аэропорта снесли в Алматы

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пристройку к старому зданию международного аэропорта Алматы снесли, об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Видео сноса появилось в группе "Любимая Алма-Ата и Алматы" в Facebook.

Как рассказали в пресс-службе, была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала.

"Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - отметили в администрации.

Отметим, что снос необходим для строительства нового терминала. Возведение нового терминала происходит в северо-западной стороне от существующего здания, практически перед VIP-терминалом.

Ранее в аэропорту корреспонденту NUR.KZ рассказывали, что одна из деталей - бельведер - находится в столь хрупком состоянии, что нужно делать оценку, можно ли его перенести. Верхнюю часть бельведера планировалось переделывать.

Разумеется, перенос элементов будет производиться под наблюдением специалистов, к тому же, в администрации аэропорта планируют сделать этот процесс максимально прозрачным для общественности.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какой стадии находится строительство нового терминала аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991416-pristroyku-k-staromu-zdaniyu-aeroporta-snesli-v-almaty/