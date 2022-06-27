Доход в 360 тыс. тенге и третий ЖД-вокзал: акимат Алматы представил план развития города до 2030 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Акимат Алматы представил план развития города до 2030 года. Документ "Основные приоритеты плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" вынесен на всеобщее обсуждение, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в документе отмечаются проблемы, с которыми сталкиваются алматинцы на данный момент. К примеру, рост доходов населения с 2015 года на сегодняшний день составил всего 2%, тогда как инфляция равняется 8,8% с начала 2022 года.

Кроме того, отмечается, что каждый пятый безработный молодой человек страны проживает в Алматы, а 9 из 10 преступлений совершают безработные. Между тем трое из пяти алматинцев - приезжие, а ежедневно в город въезжает порядка 400 тысяч человек, что увеличивает риска роста преступности.

В планах акима – увеличить доход алматинцев в два раза, до 360 тысяч тенге, к 2030 году. Вырастет и ВРП на душу населения – этот показатель составит более 28 тыс. долларов, тогда как в 2021 году он равнялся 17,5 тыс. долларов.

Планируется, что население Алматы к 2030 году достигнет 2,5 млн человек, с алматинской агломерацией – 4 млн человек. В город будет приезжать 1 млн иностранных туристов в год, а один из музеев города войдет в топ-100 самых посещаемых музеев искусств в мире по версии The Art Newspaper.

Сам мегаполис, как отмечается в документе, войдет в топ-50 городов в рейтинге по Smart City.

Увеличится и продолжительность жизни – с 72 лет до 79 лет, а уровень преступности, наоборот, снизится в два раза – до 150 преступлений на 10 тысяч человек населения.

Также к 2030 году будут введены три новых станции метро в западном направлении, будет построен ЛРТ по Толе би в сторону "Алматы Арены" и "Халык Арены". Будет запущен современный пригородный электропоезд от Алматы-2 до города Кунаева.

Помимо того, планируется построить железнодорожный вокзал Алматы-3 на станции Боралдай.

Полную версию документа можно увидеть здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975835-dohod-v-360-tys-tenge-i-tretiy-zhd-vokzal-poobeschal-dosaev-almatintsam-k-2030-godu/