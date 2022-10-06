Число женщин-руководителей хотят увеличить в "Самрук-Казына"

Женщина-руководитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управляющий директор Фонда "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов сообщил, что женщины займут треть руководящих постов компаний холдинга, передает официальный Telegram-канал "Самрук-Қазына".

Управляющий директор Фонда Гибрат Ауганов рассказал, что в "Самрук-Қазына" запущен проект "Гендерное равенство" для повышения доли женщин в советах директоров, наблюдательных советах и исполнительных органах компаний группы Фонда. По его словам, в 2023 году она должна вырасти до 20%, к 2030 – до 30%.

Отмечается, что это соответствует поручению президента Казахстана и мировому тренду на гендерное равенство, а также международным бизнес-принципам ESG.

В сообщении подчеркивается, что рост доли женщин в руководстве повысит инвестиционную привлекательность компаний "Самрук-Қазына" среди зарубежных инвесторов.

Ранее совет директоров АО "Самрук-Казына" утвердил новый порядок осуществления закупок в фонде после того, как Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, высказался о деятельности фонда "Самрук-Казына".

Как заявил глава государства, сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына". По его словам, необходимо в целом пересмотреть порядок закупок фонда "Самрук-Казына" и иных нацкомпаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991396-chislo-zhenschin-rukovoditeley-hotyat-uvelichit-v-samruk-kazyna/