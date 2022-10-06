"Наплыва нет": Аймагамбетов о нагрузке на школы Казахстана из-за прибытия россиян

Девочка с учебником. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat прокомментировал вопрос о том, не испытывают ли нагрузки школы Казахстана из-за наплыва россиян, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов сообщил, что его ведомством проводится соответствующая работа.

"Не буду скрывать, что мы эту информацию собираем, мониторим ситуацию, и мы видим, что такого ажиотажа и наплыва абсолютно нет. Увеличения такого сильного в количестве учащихся мы тоже не видим, не фиксируем", — отметил он.

Он предположил, что это может быть связано с возрастом релокантов из России.

"Возможно, это связано с тем, что, те которые прибывают, релоканты, там возраст несколько другой, и это не столько люди семейные… по крайней мере, на сегодня мы не видим таких всплесков, увеличения количества", — резюмировал глава Минпросвещения.

Также глава министерства ответил, могут ли российские учителя трудоустроиться в казахстанских школах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991377-naplyva-net-aymagambetov-o-nagruzke-na-shkoly-kazahstana-iz-za-pribytiya-rossiyan/