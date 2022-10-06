"Такой вопрос не стоит": Аймагамбетов о трудоустройстве учителей из России в Казахстане

Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat прокомментировал вопрос о том, могут ли российские учителя трудоустроиться в школы Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов заявил, что в прошлом году были внедрены новые требования по трудоустройству в наши школы.

"У любого гражданина или не гражданина нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста. То есть он должен знать нашу методику, нашу программу и знать хорошо свой предмет. Поэтому диплома недостаточно, нужен сертификат", — отметил министр.

Во-вторых, добавил он, в Казахстане уже стартовал учебный год.

"Тарификация уже проведена, вакансии заполнены, поэтому такой вопрос вообще не стоит", — резюмировал Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991375-takoy-vopros-ne-stoit-aymagambetov-o-trudoustroystve-uchiteley-iz-rossii-v-kazahstane/