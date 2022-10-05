Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году, рассказали в ДУМК

Мечеть "Науан Хазрет". Фото: facebook.com/muftyatkz

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил график религиозных праздников на следующий год, об этом говорится на официальном сайте ДУМК.

Согласно расписанию, священный месяц Рамазан (Рамадан) начнется 23 марта. Ночь Могущества и Предопределения (Кадыр тун) пройдет в ночь с 17 на 18 апреля. Ораза айт (Ораза байрам) стартует 21 апреля. Первый день Курбан-айта (Курбан байрам) выпадает на 28 июня.

Отмечается, что начало месяцев по Хиджре было составлено на основе данных международных центров астрономических исследований. Однако, муфтият предупредил, что точные даты религиозных праздников могут измениться из-за наступления новолуния.

Расписание религиозных праздников на 2023 год. Фото: muftyat.kz

Напомним, в 2022 году священный месяц Рамазан прошел с 2 апреля по 2 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991184-kogda-nachnetsya-svyaschennyy-mesyats-ramazan-v-2023-godu-rasskazali-v-dumk/