Когда начнется священный месяц Рамадан, рассказали в ДУМК

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В этом году священный для всех мусульман месяц Рамадан начнется 2 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Как сообщил заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана, в этом году священный месяц Рамадан начнется 2 апреля.

Совместное решение было принято по согласованию с Духовными управлениями мусульман Узбекистана и Кыргызстана.

Закончится священный месяц Рамадан в этот раз 2 мая. Таким образом, пост продлится 30 дней. На 2 мая назначен Ораза айт.

Ночь с 27 на 28 апреля будет Ночью предопределения (Ляйлятуль-Кадр).

"Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особый месяц для мусульманской уммы.

Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце", - сказал верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962134-kogda-nachnetsya-svyaschennyy-mesyats-ramadan-rasskazali-v-dumk/