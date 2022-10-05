Дочь подала в суд на отца в Атырауской области

Подача заявления. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырауской области дочь подала в суд на своего отца с требованием выплатить дополнительные алименты. Подробности гражданского дела озвучили в пресс-службе Жылыойского районного суда, передает "Мой город".

Судом установлено, что мужчина оплачивал алименты на содержание дочери до достижения ею 18 лет. Однако затем поступления прекратились.

Девушка обратилась в суд с иском к отцу о взыскании 150 тысяч тенге для обучения в университете.

В суде стороны пришли к медиативному соглашению. Дочь отказалась от заявленного иска, а отец обязался выплатить дополнительные алименты ежемесячно по 45 тысяч тенге, начиная с октября 2022 года.

Производство по делу прекращено.

Напомним, ранее стало известно, вырастут ли алименты после повышения минимальной зарплаты в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991178-doch-podala-v-sud-na-ottsa-v-atyrauskoy-oblasti/