Дочь подала в суд на отца в Атырауской области
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В Атырауской области дочь подала в суд на своего отца с требованием выплатить дополнительные алименты. Подробности гражданского дела озвучили в пресс-службе Жылыойского районного суда, передает "Мой город".
Судом установлено, что мужчина оплачивал алименты на содержание дочери до достижения ею 18 лет. Однако затем поступления прекратились.
Девушка обратилась в суд с иском к отцу о взыскании 150 тысяч тенге для обучения в университете.
В суде стороны пришли к медиативному соглашению. Дочь отказалась от заявленного иска, а отец обязался выплатить дополнительные алименты ежемесячно по 45 тысяч тенге, начиная с октября 2022 года.
Производство по делу прекращено.
Напомним, ранее стало известно, вырастут ли алименты после повышения минимальной зарплаты в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991178-doch-podala-v-sud-na-ottsa-v-atyrauskoy-oblasti/