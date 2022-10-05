Теплая погода без осадков ожидается в мегаполисах Казахстана

Осень в мегаполисе. Иллюстративное фото: pixabay.com

В среду, 5 октября, погода порадует жителей крупнейших городов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента - теплом. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как обещают синоптики, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане ожидается небольшое потепление - воздух прогреется до +14...+16 градусов, скорость ветра не превысит 0-5 метров в секунду.

Теплую погоду обещают синоптики и в Шымкенте - здесь столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Однако жителей третьего мегаполиса предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Осадков ни в одном из мегаполисов не ожидается.

Напомним, накануне сообщалось, что в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991085-teplaya-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/