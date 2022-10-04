Заморозки и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса. В Актобе 5 октября ночью - заморозки 0-2 градуса.

На востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

5 октября в Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области возможна пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

На северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области, согласно прогнозам, тоже будет пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991064-zamorozki-i-pylnye-buri-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/